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Завод "Океан" 3 декабря могут продать в интересах РФ, - акционер

Новости » Экономика    02.12.2018 - 18:20
Завод "Океан" 3 декабря могут продать в интересах РФ, - акционер
Фото: НСЗ "Океан" (из открытых источников)

По словам акционера, завод пытаются ликвидировать в интересах России

Николаевский судостроительный завод "Океан" могут продать на аукционе 3 декабря в интересах России. Об этом в своем видеообращении заявил один из акционеров завода, представитель компании "Зонел Оперейшенл Лимитед" Игорь Игнатов.

"В настоящее время завод ликвидируется и уничтожается в интересах России, при поддержке украинских судов. В преступную группу входят: ликвидатор Ирина Сербин, председатель комитета кредиторов завода "Океан" Волошин, организатор незаконного аукциона по продаже завода "Океан" Федоренко, который связан с так называемым "замминистра обороны ЛНР" Надаенко, а также два судьи Николаевского хозяйственного суда Давченко и Василяка", - заявил Игнатов.

По его словам, завод хотят продать, несмотря на военное положение, введенное в Николаевской области. В результате продажи само предприятие и деньги от его продажи отойдут компаниям, связанным с РФ и сепаратистами, считает Игнатов.

"Завод хотят продать и, тем самым, уничтожить стратегически уникальное предприятие судостроительной отрасли Украины, которое строит и ремонтирует суда гражданского флота, а также военные корабли. Я считаю, что ликвидация и уничтожение – антинародное и антигосударственное преступление", - заявил Игнатов.  

Акционер призвал украинских силовиков и народных депутатов вмешаться в ситуацию и остановить ликвидацию Николаевского судостроительного завода.

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