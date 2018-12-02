Завод "Океан" 3 грудня можуть продати в інтересах РФ, - акціонер

Фото: МСЗ "Океан" (з відкритих джерел)

За словами акціонера, завод намагаються ліквідувати в інтересах Росії

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" можуть продати на аукціоні 3 грудня в інтересах Росії. Про це у своєму відеозверненні заявив один з акціонерів заводу, представник компанії "Зонел Оперейшенл Лімітед" Ігор Ігнатов.

"В даний час завод ліквідується і знищується в інтересах Росії, за підтримки українських судів. У злочинну групу входять: ліквідатор Ірина Сербін, голова комітету кредиторів заводу "Океан" Волошин, організатор незаконного аукціону з продажу заводу "Океан" Федоренко, який пов'язаний з так званим "заступником міністра оборони ЛНР" Надаєнко, а також два судді Миколаївського господарського суду Давченко і Василяка", - заявив Ігнатов.

За його словами, завод хочуть продати, незважаючи на воєнний стан, введений в Миколаївській області. У результаті продажу саме підприємство і гроші від його продажу відійдуть компаніям, пов'язаним з РФ і сепаратистами, вважає Ігнатов.

"Завод хочуть продати і, тим самим знищити стратегічно унікальне підприємство суднобудівної галузі України, яка будує і ремонтує судна цивільного флоту, а також військові кораблі. Я вважаю, що ліквідація та знищення – антинародний та антидержавний злочин", - заявив Ігнатов.

Акціонер закликав українських силовиків і народних депутатів втрутитися у ситуацію і зупинити ліквідацію Миколаївського суднобудівного заводу.