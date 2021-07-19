Завод Коломойского и НАБУ манипулируют судом в деле "Роттердам +", - адвокат

Ферросплавные заводы Игоря Коломойского совместно с детективами НАБУ сознательно манипулируют судебным процессом, для того, чтобы их иск против закрытия дела " Роттердам + " рассматривала "удобная" для них судья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката стороны защиты Ирины Одинец во время судебного заседания в понедельник, 19 июля.

"В суд было подано 4 заявления об обжаловании данного решения прокурора - Запорожский ферросплавный завод, вместе с Чумаком, с Никопольским заводом ферросплавов, с НАБУ и так далее. Они пытаются подыскать судью, который вынесет удобное для них решение. Прибегая к таким способам, как подачи заявления об отводе (судей - прим.), заявления об оставлении жалобы без рассмотрения и так далее", - сообщила адвокат Ирина Одинец.

На заседании Высшего антикоррупционного суда 19 июля адвокаты Никопольского завода ферросплавов внезапно подали ходатайство об отказе от собственного иска. На прошлой неделе они безрезультатно пытались снять со слушания судью, заявив ей отвод.

По мнению Одинец, такие действия ферросплавных заводов совместно с НАБУ могут быть проявлением отчаяния, поскольку не существует никаких правовых оснований для обжалования решения прокурора о закрытии дела "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления.