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Завод Kernel на захоіді України зупинив роботу через атаку російських дронів

Хмельницький, Четвер 08 серпня 2024 12:03
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Завод Kernel на захоіді України зупинив роботу через атаку російських дронів Фото: завод Kernel у Хмельницькій області пошкоджено атакою дрона (kernel.ua)
Автор: РБК-Україна

Один із найбільших у світі виробників та експортерів соняшникової олії Kernel Holding S.A заявив про пошкодження заводу на заході України через атаку російських дронів. Внаслідок чого роботу об'єкта припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію компанії, яка з'явилася на Варшавській фондовій біржі.

Компанія зазначила, що пожежу, яка виникла внаслідок атаки, було ліквідовано.

"На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Наразі співробітники Kernel оцінюють розмір завданих збитків. Завод, розташований у Хмельницькій області, є найбільшим в Україні "Старокостянтинівським олійноекстракційним заводом", який розпочав свою роботу у квітні цього року.

Що відомо про завод Kernel

До війни Kernel був найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, провідним виробником і постачальником сільськогосподарської продукції з Чорноморського регіону на світові ринки. Вертикально інтегрована структура компанії включає створення, експорт і внутрішні продажі соняшникової олії, високотехнологічне рослинництво, експорт зернових культур, а також надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах та портових терміналах.

Раніше ми повідомляли про наслідки нещодавньої атаки російських дронів на Хмельниччині.

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