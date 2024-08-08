Завод Kernel на западе Украины остановил работу из-за атаки российских дронов

Один из крупнейших в мире производителей и экспортеров подсолнечного масла Kernel Holding S.A заявил о повреждении завода на западе Украины из-за атаки российских дронов. В результате чего работа объекта прекращена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию компании, появившейся на Варшавской фондовой бирже.

В настоящее время сотрудники Kernel оценивают размер нанесенного ущерба. Завод, расположенный в Хмельницкой области, является крупнейшим в Украине "Староконстантиновским маслоэкстракционным заводом", который начал свою работу в апреле этого года.

"К счастью, в результате атаки никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что пожар, возникший в результате атаки, был ликвидирован.

До войны Kernel являлся крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, ведущим производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции из Черноморского региона на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании включает в себя создание, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, высокотехнологичное растениеводство, экспорт зерновых культур, а также предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Ранее мы сообщали о последствиях недавней атаки российских дронов в Хмельницкой области.

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