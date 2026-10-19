Завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинить роботу через удари РФ

У компанії звернули увагу, що за умов ударів РФ вона не може гарантувати безпеку співробітникам.

"Інтенсивні атаки, часті повітряні тривоги і пов'язані з ними евакуації (навіть кілька разів на день), тимчасові перебої в електропостачанні і падіння напруги унеможливлюють стабільну і безпечну роботу... У зв'язку з цим правління ухвалило рішення про повне припинення виробництва на заводі Cersanit у Звягелі", - уточнили у пресслужбі.

У компанії звернули увагу, що другою причиною зупинення роботи заводу є значні пошкодження внаслідок ударів РФ. Пошкодження настільки значні, що відновити їх поки що неможливо.

Окремо в Cersanit зазначили, що компанія є одним із найбільших роботодавців у Житомирській області, на заводі працюють близько 1000 осіб у командах виробництва, продажу, маркетингу та обслуговування клієнтів.

Удар по Cersanit

Нагадаємо, про перший удар по заводу Cersanit стало відомо 13 вересня. Для атаки ворог застосував реактивні безпілотники.

У компанії зазначали, що в результаті удару було пошкоджено ключові елементи виробничого циклу, необхідні для виготовлення керамічної плитки.