Завладели 500 тысячами долларов: в Офисе генпрокурора назвали причину обысков в АРМА
В Киеве и Киевской области провели 50 обысков в уголовном производстве по фактам завладения 500 тысячами долларов. Средства ранее были переданы в управление Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА).
По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой среди прочих входили сотрудники АРМА, а также адвокаты, в течение ноября-декабря 2020 года завладели 500 тысячами долларов. Эти средства были признаны вещественными доказательствами по ряду уголовных производств и переданы в управление АРМА. Средства присвоили путем их перечисления на основании поддельных судебных решений на банковские счета лиц, которые не являются участниками уголовного производства.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос относительно сообщения участникам организованной группы о подозрении по фактам мошенничества, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Напомним, днем 1 апреля стало известно, что обыски проводятся в помещении центрального аппарата АРМА и по месту жительства нескольких сотрудников.
РБК-Украина писало, что СБУ 30 марта провела у руководства и представителей Общественной организации "Украинский Выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук, 20 обысков. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны.