Завершился ремонт дорог "Сватово-Старобельск" и "Новоайдар - Старобельск"

В Луганской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился ремонт 100-километрового и 40-километрового отрезков на двух трассах национального значения: Н-26 "Чугуев-Меловое" и Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк".

На дороге Н-26 "Чугуев - Меловое" полностью был восстановлен более чем 100-километровый участок по маршруту "Сватово - Старобельск".

На дороге Н-21 был полностью восстановлен отрезок "Новоайдар - Старобельск".

По планам "Большой стройки" на следующий год, должно быть завершено восстановление всего маршрута "Сватово - Старобельск". Для этого осталось провести капитальный ремонт 7 км дороги Н-26 между селом Калмыковка и Старобельском, а также 12-километрового отрезка в пределах самого Старобельска.

Общая протяженность дорог государственного значения в пределах Луганской области составляет 1,2 тыс. км. Из них в ходе "Большой стройки" в 2020 году было отремонтировано 136 км дорог, в 2021-м - 225 км. В следующем году планируется восстановить еще 288 км.

Для сравнения - до начала "Большой стройки" с 2016 по 2019 годы по всей области ремонты были проведены только на 44 км.