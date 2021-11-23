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Завершился ремонт дорог "Сватово-Старобельск" и "Новоайдар - Старобельск"

Новина українською →
Луганск, Вторник 23 ноября 2021 14:38
Завершился ремонт дорог "Сватово-Старобельск" и "Новоайдар - Старобельск" Фото: завершился ремонт дорог "Сватово-Старобельск" и "Новоайдар - Старобельск" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился ремонт 100-километрового и 40-километрового отрезков на двух трассах национального значения: Н-26 "Чугуев-Меловое" и Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор" и Службу автомобильных дорог в Луганской области.

На дороге Н-26 "Чугуев - Меловое" полностью был восстановлен более чем 100-километровый участок по маршруту "Сватово - Старобельск".

На дороге Н-21 был полностью восстановлен отрезок "Новоайдар - Старобельск".

По планам "Большой стройки" на следующий год, должно быть завершено восстановление всего маршрута "Сватово - Старобельск". Для этого осталось провести капитальный ремонт 7 км дороги Н-26 между селом Калмыковка и Старобельском, а также 12-километрового отрезка в пределах самого Старобельска.

Завершился ремонт дорог &quot;Сватово-Старобельск&quot; и &quot;Новоайдар - Старобельск&quot;

Общая протяженность дорог государственного значения в пределах Луганской области составляет 1,2 тыс. км. Из них в ходе "Большой стройки" в 2020 году было отремонтировано 136 км дорог, в 2021-м - 225 км. В следующем году планируется восстановить еще 288 км.

Для сравнения - до начала "Большой стройки" с 2016 по 2019 годы по всей области ремонты были проведены только на 44 км.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019-2021 годов в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине будет восстановлено в общей сложности 13 000 км дорог государственного значения.

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