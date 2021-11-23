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Завершився ремонт доріг "Сватове-Старобільськ" і "Новоайдар - Старобільськ"

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Луганськ, Вівторок 23 листопада 2021 14:38
Завершився ремонт доріг "Сватове-Старобільськ" і "Новоайдар - Старобільськ" Фото: завершився ремонт доріг "Сватове-Старобільськ" і "Новоайдар - Старобільськ" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Луганській області в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився ремонт 100-кілометрового і 40-кілометрового відрізків на двох трасах національного значення: Н-26 "Чугуїв-Мілове" та Н-21 "Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор" та Службу автомобільних доріг у Луганській області.

На дорозі Н-26 "Чугуїв-Мілове" повністю було відновлено більш як 100-кілометрову ділянку за маршрутом "Сватове - Старобільськ".

На дорозі Н-21 було повністю відновлено відрізок "Новоайдар - Старобільськ".

За планами "Великого будівництва" на наступний рік, має бути завершено відновлення всього маршруту "Сватове - Старобільськ". Для цього залишилося провести капітальний ремонт 7 км дороги Н-26 між селом Калмиківка та Старобільськом, а також 12-кілометрового відрізка в межах самого Старобільська.

Завершився ремонт доріг &quot;Сватове-Старобільськ&quot; і &quot;Новоайдар - Старобільськ&quot;

Загальна протяжність доріг державного значення у межах Луганської області становить 1,2 тис. км. З них у ході "Великого будівництва" у 2020 році було відремонтовано 136 км доріг, у 2021-му - 225 км. Наступного року заплановано відновити ще 288 км.

Для порівняння - до початку "Великого будівництва" з 2016 по 2019 роки по всій області ремонти були проведені лише на 44 км.

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Раніше повідомлялося, що за підсумками 2019-2021 років у рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні буде відновлено загалом 13 тис. км доріг державного значення.

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