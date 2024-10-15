Завершено реконструкцію нової амбулаторії для мешканців Осокорків, - Кличко

"Місто завершило реконструкцію амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 Дарницького району столиці. Пацієнтів житлового масиву Осокорки медзаклад прийматиме вже в листопаді. За зміну - до 400 відвідувачів. Обслуговуватиме амбулаторія понад 57 000 задекларованих пацієнтів, зокрема, 10 700 дітей", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що раніше тут була одноповерхова будівля площею 200 м2. Після реконструкції це - сучасна 5-поверхова споруда площею понад 4300 м2.

"У закладі працюватимуть 39 лікарів із загального штату 100 осіб. Є 2 амбулаторії загальної практики, кабінети лабораторних досліджень та щеплень, процедурні кабінети, кабінет з окремим входом для пацієнтів з ознаками гострої вірусної інфекції. Також кімнати матері та дитини і навчальний клас для відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги. Будівля є інклюзивною для маломобільних груп населення", - наголосив Кличко.

Він також додав, що амбулаторія оснащена сучасним укриттям площею 350 м2, яке може вмістити до 250 людей.

"Ми робимо все, щоб забезпечити киян належним рівнем медпослуг, якісною медичною допомогою", - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко відвідав пологовий будинок у Святошинському районі столиці, в якому місто встановило сонячну електростанцію потужністю 120 кВт для безперебійної роботи під час можливих відключень світла.