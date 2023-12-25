Завернули назад: веслувальники-ухилянти не здолали Тису в різдвяну ніч

Українські прикордонники виявили та затримали групу чоловіків призовного віку, які намагались в небезпечний спосіб перетнути річку Тиса для подальшої втечі за кордон.

"За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили 17000 доларів. Але натомість безкоштовно отримали протоколи про адмінправопорушення.", - повідомляють у відомстві.

Як зазначається в повідомленні, дані дії чоловіки чинили в обхід пунктів пропуску. На даний момент справи порушників скеровано до суду.

"Загалом у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону затримали 46 порушників кордону", - резюмували в ДПСУ.