Завернули назад: веслувальники-ухилянти не здолали Тису в різдвяну ніч

На переправі річкою Тиса були спіймані ухилянти, які намагались перетнути кордон. Втім заплановане не вдалось, і їх затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Українські прикордонники виявили та затримали групу чоловіків призовного віку, які намагались в небезпечний спосіб перетнути річку Тиса для подальшої втечі за кордон. "За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили 17000 доларів. Але натомість безкоштовно отримали протоколи про адмінправопорушення.", - повідомляють у відомстві. Як зазначається в повідомленні, дані дії чоловіки чинили в обхід пунктів пропуску. На даний момент справи порушників скеровано до суду. "Загалом у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону затримали 46 порушників кордону", - резюмували в ДПСУ.