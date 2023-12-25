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Завернули назад: веслувальники-ухилянти не здолали Тису в різдвяну ніч

Мукачево, Понеділок 25 грудня 2023 14:45
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Завернули назад: веслувальники-ухилянти не здолали Тису в різдвяну ніч Фото: прикордонники затримали группу ухилянтів на річці Тиса (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На переправі річкою Тиса були спіймані ухилянти, які намагались перетнути кордон. Втім заплановане не вдалось, і їх затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Українські прикордонники виявили та затримали групу чоловіків призовного віку, які намагались в небезпечний спосіб перетнути річку Тиса для подальшої втечі за кордон.

"За "різдвяний тур" на гумовому човні до Угорщини троє чоловіків заплатили 17000 доларів. Але натомість безкоштовно отримали протоколи про адмінправопорушення.", - повідомляють у відомстві.

Як зазначається в повідомленні, дані дії чоловіки чинили в обхід пунктів пропуску. На даний момент справи порушників скеровано до суду.

"Загалом у передріздвяний тиждень прикордонники Мукачівського загону затримали 46 порушників кордону", - резюмували в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Так нещодавно українські прикордонники викрили нову схему ухилянтів. На польському кордоні чоловік вирішив просто заздалегідь вийти з авто, щоб уникнути проходження контролю.

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