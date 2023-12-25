Завернули назад: гребцы-уклонисты не одолели Тису в рождественскую ночь

На переправе по реке Тиса были пойманы уклонисты, пытавшиеся пересечь границу. Впрочем, запланированное не удалось, и их задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ .

Украинские пограничники обнаружили и задержали группу мужчин призывного возраста, которые пытались опасным способом пересечь реку Тиса для дальнейшего бегства за границу.

"За "рождественский тур" на резиновой лодке в Венгрию трое мужчин заплатили 17000 доларів. Но бесплатно получили протоколы об админправонарушениях", - сообщают в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, данные действия мужчины совершали в обход пунктов пропуска. В настоящее время дела нарушителей направлены в суд.

"В общей сложности в предрождественскую неделю пограничники Мукачевского отряда задержали 46 нарушителей границы", - резюмировали в ГПСУ.