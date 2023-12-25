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Завернули назад: гребцы-уклонисты не одолели Тису в рождественскую ночь

Мукачево, Понедельник 25 декабря 2023 14:45
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Завернули назад: гребцы-уклонисты не одолели Тису в рождественскую ночь Фото: пограничники задержали группу уклонистов на реке Тиса (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На переправе по реке Тиса были пойманы уклонисты, пытавшиеся пересечь границу. Впрочем, запланированное не удалось, и их задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Украинские пограничники обнаружили и задержали группу мужчин призывного возраста, которые пытались опасным способом пересечь реку Тиса для дальнейшего бегства за границу.

"За "рождественский тур" на резиновой лодке в Венгрию трое мужчин заплатили 17000 доларів. Но бесплатно получили протоколы об админправонарушениях", - сообщают в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, данные действия мужчины совершали в обход пунктов пропуска. В настоящее время дела нарушителей направлены в суд.

"В общей сложности в предрождественскую неделю пограничники Мукачевского отряда задержали 46 нарушителей границы", - резюмировали в ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Так недавно украинские пограничники разоблачили новую схему уклонистов. На польской границе мужчина решил просто заранее выйти из автомобиля во избежание прохождения контроля.

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пограничная служба
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