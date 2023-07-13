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Завдяки "зеленій" енергетиці Україна створить більш стійку енергосистему, - Тімченко

Новость на русском →
Четвер 13 липня 2023 20:37
Завдяки "зеленій" енергетиці Україна створить більш стійку енергосистему, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки будівництву об'єктів відновлювальної енергетики енергосистема України стане більш стійкою та безпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка для TED.

"Війна навчила нас, що покладаючись на відновлювальну енергетику ми створюємо більш стійку та безпечну енергосистему", - сказав він.

Як приклад Тімченко навів вітрові турбіни, які попри те, що важать близько 700 тонн та мають довжину в 130 м, дуже важко вразити ракетою. Окрім того, навіть якщо ворогу вдасться влучити ракетою по турбіні, електростанція не зупиниться, а інші турбіни продовжать працювати.

"Така розподілена енергосистема в поєднанні з енергією від побутових сонячних панелей може значно підвищити енергетичну безпеку країн по всьому світу. І не тільки під час війни, але й проти низки загроз, таких як пожежі та повені", - підкреслив він.

Тімченко також додав, що з правильним рівнем іноземних інвестицій Україна зможе до 2030 року побудувати достатньо об’єктів «зеленої» генерації, щоб постачати в Європу такий самий обсяг електроенергії, як і Фінляндія.

Нагадаємо, у травні ДТЕК ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт. Це перша у світі вітроелектростанція, яку будують під час війни.

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Максим Тимченко
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