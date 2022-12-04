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Завдяки запуску додаткового енергоблоку АЕС можна перейти до графіків стабілізаційних відключень, - експерт

Фото: завдяки запуску додаткового енергоблоку АЕС є можливість перейти до графіків відключень (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки зусиллям енергетиків з понеділка енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

Він зазначив, що сьогодні енергетикам вдалось додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю в 1 ГВт.

Також вони відремонтували деякі високовольтні лінії електропередачі та відновили роботу трансформаторів.

"Це дозволить вже з завтрашнього дня, щоб об'єднана енергетична система України працювала, і перейшла з аварійних відключень до стабілізаційних", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

23 листопада росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України.

За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Через це по всій країні діють екстрені відключення електроенергії.

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АЕСЕлектроенергія