Завдяки санкціям. В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів

Станом на грудень в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб чи компаній з Росії на суму близько 5 млрд євро.

Так, депутат Бундестагу від Лівої партії Кристіан Гьорке отримав відповідь на свій запит від федерального уряду Німеччини, в якому йдеться, що в Німеччині заморожені активи російських олігархів на майже 5 млрд євро.

Зазначається, що ця сума майже не змінилась з липня, хоча з тих під був прийнятий закон, який зобов'язує підсанкційних осіб чи компанії повідомляти про свої активи, інкше їм загрожує штраф або ув'язнення до одного року. Однак, за цей період з 1000 осіб і 100 компаній задекларували свої активи тільки 8.