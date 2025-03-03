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Завдяки атомній енергетиці було забезпечене надійне електропостачання, - експерт

Понеділок 03 березня 2025 17:06
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Завдяки атомній енергетиці було забезпечене надійне електропостачання, - експерт Фото: завдяки атомній енергетиці було забезпечене надійне електропостачання (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Атомна енергетика дозволила забезпечити надійне електропостачання навіть в умовах постійних обстрілів.

Про це заявив політолог Євген Магда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liga.Net.

"Попри удари росіян по розподільних станціях українських АЕС атомний компонент української енергетики спрацював належним чином, забезпечивши ритмічне постачання електроенергії", - написав він.

Магда наголосив, що попри песимістичні прогнози деяких експертів Україна пройшла цю зиму.

Окремо він відзначив самовіддану роботу сил ППО та ремонтних бригад енергетиків, які розпочинали ліквідовувати пошкодження одразу після сигналу відбою тривоги.

Раніше голова підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторія Гриб розповіла, що злагоджена робота Міністерства енергетики та енергетичних компаній дозволила пройти зиму майже без відключень світла.

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Електроенергія АЕС
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