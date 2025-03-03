Благодаря атомной энергетике было обеспечено надежное электроснабжение, - эксперт

Атомная энергетика позволила обеспечить надежное электроснабжение даже в условиях постоянных обстрелов.

Об этом заявил политолог Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net .

"Несмотря на удары россиян по распределительным станциям украинских АЭС атомный компонент украинской энергетики сработал должным образом, обеспечив ритмичные поставки электроэнергии", - написал он.

Магда отметил, что несмотря на пессимистические прогнозы некоторых экспертов Украина прошла эту зиму.

Отдельно он отметил самоотверженную работу сил ПВО и ремонтных бригад энергетиков, которые начинали ликвидировать повреждения сразу после сигнала отбоя тревоги.

Ранее председатель подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб рассказала, что слаженная работа Министерства энергетики и энергетических компаний позволила пройти зиму почти без отключений света.