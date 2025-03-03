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Благодаря атомной энергетике было обеспечено надежное электроснабжение, - эксперт

Понедельник 03 марта 2025 17:06
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Благодаря атомной энергетике было обеспечено надежное электроснабжение, - эксперт Фото: благодаря атомной энергетике было обеспечено надежное электроснабжение (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Атомная энергетика позволила обеспечить надежное электроснабжение даже в условиях постоянных обстрелов.

Об этом заявил политолог Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net.

"Несмотря на удары россиян по распределительным станциям украинских АЭС атомный компонент украинской энергетики сработал должным образом, обеспечив ритмичные поставки электроэнергии", - написал он.

Магда отметил, что несмотря на пессимистические прогнозы некоторых экспертов Украина прошла эту зиму.

Отдельно он отметил самоотверженную работу сил ПВО и ремонтных бригад энергетиков, которые начинали ликвидировать повреждения сразу после сигнала отбоя тревоги.

Ранее председатель подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб рассказала, что слаженная работа Министерства энергетики и энергетических компаний позволила пройти зиму почти без отключений света.

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