Завдання НМТ-2025 з української мови відповідатимуть новому правопису: що думають українці

У документі зазначено, що програма ЗНО з української мови враховує норми нового правопису, а програма з літератури – модернізовані у 2017–2018 роках навчальні матеріали для 9–11 класів.

Лист Міністерства освіти і науки України до Українського центру оцінювання якості освіти (скриншот)

Українці неоднозначно сприймають нововведення, активно обговорюючи їхню доцільність і вплив на освіту. Зокрема, раніше зміни викликали жваві обговорення у соцмережах. Мова йде про те, що оновлений правопис дозволяє заміну букви "ф" на "т" у таких словах, як "Піфагор", "міф", "орфографія", "Тимофій", "Афіни" та "ефір". Один із коментарів, у якому зазначалося, що “Піфагор перевернувся б у гробу”, зібрав понад 10 тисяч лайків.