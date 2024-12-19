Завдання НМТ-2025 з української мови відповідатимуть новому правопису: що думають українці

Завдання з української мови на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року формуватимуть відповідно до нового правопису. Водночас програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови базується на чинних навчальних програмах і не потребує змін.
РБК-Україна повідомляє, що про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки України до Українського центру оцінювання якості освіти.
У документі зазначено, що програма ЗНО з української мови враховує норми нового правопису, а програма з літератури – модернізовані у 2017–2018 роках навчальні матеріали для 9–11 класів.
Лист Міністерства освіти і науки України до Українського центру оцінювання якості освіти (скриншот)
Українці неоднозначно сприймають нововведення, активно обговорюючи їхню доцільність і вплив на освіту. Зокрема, раніше зміни викликали жваві обговорення у соцмережах. Мова йде про те, що оновлений правопис дозволяє заміну букви "ф" на "т" у таких словах, як "Піфагор", "міф", "орфографія", "Тимофій", "Афіни" та "ефір". Один із коментарів, у якому зазначалося, що “Піфагор перевернувся б у гробу”, зібрав понад 10 тисяч лайків.
Нагадаємо, МОН визначило офіційний порядок проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Згідно з наказом, затверджено перелік предметів, структуру іспиту та мовні особливості тестування. Тестування триватиме з 14 травня до 25 липня, а учасники зможуть обрати зручний період для складання іспитів.
Також РБК-Україна писало, що після завершення війни та скасування воєнного стану Український центр оцінювання якості освіти має намір повернутися до традиційного формату вступних іспитів – зовнішнього незалежного оцінювання. У 2025 році абітурієнтам для вступу до закладів вищої освіти необхідно буде складати національний мультипредметний тест.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.