"Завдасть шкоди економіці США": суперники Ірану закликають Трампа не атакувати Тегеран

Арабські суперники Ірану в Перській затоці на чолі з Саудівською Аравією закликають США не завдавати удару по Тегерану після того, як Штати попередили їх про необхідність бути готовими до такого нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

А саме арабські держави бояться, що удари по Ірану можуть порушити рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку - вузький водний шлях у гирлі Перської затоки, що розділяє ісламську країну та її арабських сусідів, через який проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти.

Однак, за словами представників арабських країн Перської затоки - Саудівської Аравії, Оману і Катару - спроба повалити іранський режим сколихне нафтові ринки і в кінцевому підсумку завдасть шкоди економіці США. Але найбільше вони побоюються наслідків для своїх країн, пише WSJ.

У публічних виступах арабські держави Перської затоки здебільшого зберігали мовчання, в той час, як протести поширилися Іраном, а правозахисні організації заявили про тисячі загиблих унаслідок репресій режиму.

Наміри Трампа щодо Ірану

За словами офіційних осіб, адміністрація Трампа не уточнила, які саме військові дії вона планує здійснити проти Ірану, але заявила, що напад більш імовірний, ніж ні.

Водночас представник Білого дому заявив, що Трамп має у своєму розпорядженні всі варіанти вирішення ситуації в Ірані.

"Президент вислуховує безліч думок з будь-якого питання, але в кінцевому підсумку приймає рішення, яке вважає найкращим", - сказав чиновник.

WSJ нагадує, що у вівторок американський лідер звернувся безпосередньо до іранських протестувальників, закликавши їх протистояти спробам режиму придушити демонстрації та взяти під контроль державні установи.

"ДОПОМОГА ВЖЕ В ДОРОЗІ", - написав він на своїй платформі Truth Social.

За словами американських чиновників, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про заходи проти Ірану і зустрічається зі своїми помічниками, щоб визначити свій підхід. Варіанти можуть містити наказ про нанесення військових ударів по об'єктах режиму або кібератаки, затвердження нових санкцій і підтримку антиурядових акаунтів в інтернеті.

Позиція арабських країн Перської затоки

За словами саудівських чиновників, вони запевнили Тегеран, що не втручатимуться в потенційний конфлікт і не дозволять США використовувати свій повітряний простір для нанесення ударів, прагнучи в такий спосіб дистанціюватися від дій Вашингтона та запобігти їм.

Представник посольства Саудівської Аравії в США і міжнародного медіацентру Саудівської Аравії в Ер-Ріяді не відповів на запит про коментар. Катар і Оман також не відповіли на запити про коментар.

Що передувало

Іранські демонстрації, що почалися в Тегерані наприкінці грудня через поглиблення економічної кризи і поширилися по всій країні цього місяця, являють собою один із найсерйозніших викликів режиму з моменту його приходу до влади під час ісламської революції 1979 року.

Група правозахисників в Ірані заявила у вівторок, що кількість загиблих перевищила 2000 осіб, оскільки режим робить кроки з придушення демонстрацій. У неділю іранське державне телебачення опублікувало кадри, на яких десятки тіл у саванах вишикувалися в ряд усередині і зовні моргу під Тегераном.

Загалом в Ірані може йтися вже про 12 тисяч загиблих внаслідок масштабних антиурядових протестів, які тривають уже 16 днів.