Под завалами на "Азовстали" могут быть гражданские. Проверить это невозможно, - "Азов"

"Под завалами на территории "Азовстали" могут еще оставаться гражданские. У бойцов через постоянные бои нет возможности это проверить - техники, чтобы их разобрать завалы, также нет", - сказал Самойленко.

Напомним, по данным полка "Азовсталь" в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. В основном, в результате российской агрессии, погибли гражданские.

Добавим, украинские военные дали пресс-конференцию по заблокированному заводу "Азовсталь" в Мариуполе. Все основные заявления бойцов полка "Азов" собрало РБК-Украина.

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