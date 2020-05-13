Из-за затяжного карантина Украина на грани экономической катастрофы, - Шахов

Карантинные ограничения нужно отменить для всей страны, а не выборочно. Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов во время брифинга в Верховной раде, комментируя решение парламента вернуться к работе в обычном режиме с 18 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из-за затяжного карантина Украина сейчас стоит перед лицом экономической катастрофы.

"Наши сограждане потеряли доходы, а некоторые - рабочие места или собственное дело. Почему вся страна не может вернуться к работе, почему не запускается транспорт? Потому что это выгодно тем, кто закупает средства защиты, тесты и лекарства. Они грабят страну. Кабмин должен угомониться и начать работать для людей", - заявил нардеп.

Народный депутат призвал обратить внимание на украинских ученых, которые уже разработали отечественные тест-системы на антитела. К тому же, они в 30 раз дешевле, чем те, что закупаются за рубежом, отмечает Шахов.

"Украинский тест уже доказал свою эффективность. Бабушка моих детей сдала кровь на антитела, тест оказался положительным. Это свидетельствует о том, что она переболела еще в феврале. И она точно не ездила никуда за границу. То есть, заразилась именно в Украине. Вместе с бабушкой еще до начала пандемии переболели мои дети", - отметил Шахов.

Также нардеп предлагает тем украинцам, которые имеют антитела, позволить вернуться к нормальной жизни.

"Именно с помощью украинских тестов можно вывести государство в нормальное русло. Я убежден, что большинство украинцев уже переболели на коронавирус. Этот тест должен стать доступным для каждого. Получив положительный результат о наличии антител, человек может выйти из карантина и вернуться к нормальной жизни, работать и наполнять бюджет, а это спасет нашу экономику", - добавил Шахов.

Напомним, ранее Сергей Шахов предлагал создать национальную сеть банков крови с антителами, которая будет применяться для лечения тяжелобольных на коронавирусную болезнь.