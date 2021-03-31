Затягивание реформы УЗ будет иметь негативные последствия для Украины, - эксперт

Затягивание с реформой "Укрзализныци" негативно скажется на ситуации в компании, которая продолжает терять потребителей из-за низкого качества предоставляемых услуг.

Об этом заявил глава ALLRail - международной организации пассажирского транспорта в Европе Ник Брукс в интервью РБК-Украина.

"Реформа нужна срочно. Мы призываем к либерализации рынка, потому что доказано: только либерализация ведет к эффективным железнодорожным услугам, которые обходятся правительствам и налогоплательщикам дешевле", - сказал Брукс.

Он подчеркнул: финансы, которые сейчас тратятся на неэффективного оператора-монополиста, можно "высвободить" и потратить на улучшение всей железнодорожной системы. Например, инвестировать в инфраструктуру, которая в настоящее время находится в критическом состоянии.

В свою очередь реформирование УЗ и инвестиции в улучшение инфраструктуры, по словам Брукса, будут способствовать привлечению новых частных операторов, что положительно скажется на качестве услуг и увеличит численность потребителей услуг УЗ.

"В конечном итоге это приведет к быстрому переходу на железнодорожный транспорт и пассажиров, и грузоперевозчиков", - подчеркнул Брукс.

По его словам, любое затягивание реформы УЗ будет иметь негативные последствия для Украины.

"Единый европейский железнодорожный рынок станет источником нашего коллективного будущего процветания и благополучия. Если же Украина будет по-прежнему придерживаться неудачной исторической модели - это очень плохо для ЕС, но гораздо хуже для самой Украины", - подытожил Брукс.