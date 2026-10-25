Затримка з підвищенням граничних цін може загальмувати імпорт електроенергії, - експерт

Що цьому передувало

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси - імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.

Також голова Комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець заявив, що прайс-кепи можуть створювати перешкоди для імпорту у години дефіциту, коли електроенергія в Європі коштує дорожче за встановлену в Україні граничну ціну.