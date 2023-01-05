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Затримано одеського митника: заробляв на генераторах та акумуляторах

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Україна, Четвер 05 січня 2023 15:51
Затримано одеського митника: заробляв на генераторах та акумуляторах Фото: одеського митника затримано на місці злочину (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Співробітник Одеської митниці прагнув розбагатіти на безперешкодному ввезенні таких необхідних українцям товарах - генераторах та акумуляторах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, старший державний інспектор одного з митних постів Одеської митниці вимагав кошти за ввезення на територію України та безперешкодне оформлення партії генераторів і акумуляторів. За такою схемою інспектор "заробляв" систематично. Свої послуги він оцінював від 200 до 1000 доларів залежно від обсягів партії.

Правоохоронці затримали зловмисника безпосередньо під час одержання чергової частини неправомірних коштів, а саме 1200 доларів.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від обійманої посади відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему на Житомирській митниці. Вона завдала збитків державі на 40 млн гривень.

Раніше ми писали, що СБУ разом з Бюро економічної безпеки викрили схему, яка блокувала вивезення українського зерна до ЄС. Щодня її організатори одержували "прибутки" у сотні тисяч гривень.

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Державна митна служба
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