Задержан одесский таможенник: зарабатывал на генераторах и аккумуляторах
Сотрудник Одесской таможни стремился разбогатеть на беспрепятственном ввозе столь необходимых украинцам товаров - генераторов и аккумуляторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни потребовал деньги за ввоз на территорию Украины и беспрепятственное оформление партии генераторов и аккумуляторов. По такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои услуги он оценивал от 200 до 1000 долларов, в зависимости от объемов партии.
Правоохранители задержали злоумышленника непосредственно при получении очередной части неправомерных средств, а именно 1200 долларов.
Решаются вопросы о вручении задержанному подозрения, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности в соответствии с ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
Недавно РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему на Житомирской таможне. Она нанесла ущерб государству на 40 млн гривен.
Ранее мы писали, что СБУ вместе с Бюро экономической безопасности разоблачили схему, блокировавшую вывоз украинского зерна в ЕС. Ежедневно ее организаторы получали "доходы" в сотни тысяч гривен.
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