Затримані у Швеції російські емігранти мають квартиру в елітному будинку ГРУ РФ, - Bellingcat
Російське подружжя, яких нещодавно затримали у Швеції за підозрою у шпигунстві, є власниками квартири в одному з московських будинків, де мешкають співробітники ГРУ Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter засновника групи розслідувачів Bellingcat Еліота Хігінса.
Чоловік та дружина, яких підозрюють у шпигунстві, були зареєстровані власниками квартири, розташованої по вул. Зорге, 36, у Москві, ще наприкінці 1999 року. Крім цієї інформації, розслідувачі Bellingcat, зокрема Христо Грозєв, з'ясували імена сусідів цієї пари. Серед них - генерал-майор Андрій Авер'янов, керівник частини 29155 ГРУ, підпільної диверсійної групи, яка стоїть за численними вибухами та отруєннями, у тому числі Сергія Скрипаля та болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева. Крім того, у цьому ж будинку мешкає Денис Сергєєв, третій підозрюваний в отруєнні Скрипаля та його доньки.
Наскільки довго подружжя, яких підозрюють у шпигунстві, мешкало у зазначеній квартирі, невідомо, тому що незабаром вони переїхали до Швеції і налагодили там свій бізнес під виглядом емігрантів. Пізніше стали відомі імена затриманих - Сергєй Скворцов та Єлєна Кулькова.
У Швеції подружжя мали цілу низку фірм і налагодили зв'язки з компаніями, що займалися корабельним та авіаційним обладнанням, комп'ютерами та ІТ-послугами, розробкою програм та фінансуванням комерційних проєктів.
Розслідувачі Bellingcat також виявили, що одна з компаній російського подружжя фактично контролювалася нині відставним полковником ГРУ, який кілька років тому дав інтерв'ю під власним ім'ям. Воно ввійшло до книги "ГРУ. Двобій з чорними людьми".
Крім того, за повідомленням Bellingcat, однією з власників квартири по вулиці Зорге наразі є дочка Кулькової, яка входить до правління шведської компанії разом із затриманим Скворцовим. Вона ділила квартиру із сином колишнього високопосадовця шведської військової розвідки.
Нагадаємо, поліція безпеки Швеції затримала 22 листопада чоловіка та жінку, підозрюваних у шпигунстві. Вони виявилися подружньою парою емігрантів із Росії, які нібито тихо жили в передмісті Стокгольма.
Днями РБК-Україна повідомляло, що у Швеції розпочався суд над двома громадянами іранського походження, звинуваченими у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ) протягом останніх десяти років.
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