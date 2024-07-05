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Затримали чоловіка й повезли в ТЦК: Лубінець звернувся до ДБР щодо дій патрульних в Чернівцях

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка під час перевірки військово-облікових даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Що передувало

У соціальних мережах опубліковано відео, на якому правоохоронці в Чернівцях силоміць затримують чоловіка і відвозять його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На відео видно, що працівники поліції попросили у чоловіка показати документи, які підтверджують військово-облікові дані, а після цього "запросили" його поїхати до ТЦК.

Спочатку на відео чоловік погодився поїхати з правоохоронцями, однак через декілька секунд ті були змушені застосувати силу та надягти на нього кайданки.

Сам же чоловік заявив, що його затримали, побили та доставили до центру комплектування. Він також поскаржився, що поліцейські не надали йому право на правову допомогу.

Реакція Лубінця

Як розповів Лубінець, до нього звернувся чоловік з відео. 

"Зі слів заявника, поліцейські незаконно його затримали, побили та доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік поскаржився й на те, що працівники поліції не забезпечили його право на правничу допомогу", - написав Лубінець.

За його словами, подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування. Тому він звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

"Переконаний, особам, які перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави", - заявив омбудсмен.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у червні було встановлено особу чоловіка, який напав із газовим балончиком на співробітників ТЦК під Луцьком.

До цього повідомлялось про напад військовозобов'язаного на офіцера ТЦК у Волинській області. Інцидент стався 25 червня.

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ЧернівціТЦКДмитро ЛубінецьПоліцейські