Затонувшее возле берегов Болгарии судно с удобрениями несет угрозу окружающей среде, - экологи

Затонувшее возле побережья Болгарии судно Vera SU с азотными удобрениями на борту несет угрозу окружающей среде. Власти страны заявляют, что нет причин для беспокойства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Затонувшее у берегов Болгарии судно с азотными удобрениями может причинить непоправимый ущерб окружающей среде", - считают болгарские экологи.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Болгарии Румен Николов заявил, что ситуация находится под контролем и на поверхности моря нет следов удобрений, горючего и других отходов.

Напомним, несколько дней назад на мель в районе Камен Брег недалеко от заповедника Яйлата село судно Vera SU. На его борту находится более трех тысяч тонн азотных удобрений. Впоследствии оно затонуло.