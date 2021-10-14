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Затонувшее возле берегов Болгарии судно с удобрениями несет угрозу окружающей среде, - экологи

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София, Четверг 14 октября 2021 21:15
Затонувшее возле берегов Болгарии судно с удобрениями несет угрозу окружающей среде, - экологи Фото: затонувшее возле Болгарии судно с удобрениями угрожает экологии (twitter.com/andreasmoun)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Затонувшее возле побережья Болгарии судно Vera SU с азотными удобрениями на борту несет угрозу окружающей среде. Власти страны заявляют, что нет причин для беспокойства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Затонувшее у берегов Болгарии судно с азотными удобрениями может причинить непоправимый ущерб окружающей среде", - считают болгарские экологи.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Болгарии Румен Николов заявил, что ситуация находится под контролем и на поверхности моря нет следов удобрений, горючего и других отходов.

Напомним, несколько дней назад на мель в районе Камен Брег недалеко от заповедника Яйлата село судно Vera SU. На его борту находится более трех тысяч тонн азотных удобрений. Впоследствии оно затонуло.

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