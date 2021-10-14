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Затонуле біля берегів Болгарії судно з добривами несе загрозу навколишньому середовищу, - екологи

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Софія, Четвер 14 жовтня 2021 21:15
Затонуле біля берегів Болгарії судно з добривами несе загрозу навколишньому середовищу, - екологи Фото: затонуле біля Болгарії судно з добривами загрожує екології (twitter.com/andreasmoun)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Затонуле біля узбережжя Болгарії судно Vera SU з азотними добривами на борту несе загрозу навколишньому середовищу. Влада країни заявляє, що немає причин для занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"Затонуле біля берегів Болгарії судно з азотними добривами може завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу", - вважають болгарські екологи.

Глава Управління з надзвичайних ситуацій Болгарії Румен Ніколов заявив, що ситуація знаходиться під контролем і на поверхні моря немає слідів добрив, пального та інших відходів.

Нагадаємо, кілька днів тому на мілину в районі Камен Брег недалеко від заповідника Яйлата село судно Vera SU. На його борту знаходиться більше трьох тисяч тонн азотних добрив. Згодом воно затонуло.

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