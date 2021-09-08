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В Затоке утром горела база отдыха

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Среда 08 сентября 2021 09:40
В Затоке утром горела база отдыха Фото: в Затоке горела база отдыха (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Затоке Одесской области ликвидировали пожар на базе отдыха. В результате сгорели четыре домики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 6:20. На момент прибытия спасателей, горели четыре домики на территории базы отдыха "Феличита". Существовала угроза распространения пламени на другие дома.

Пожарные локализовали пожар в 6:50 и ликвидировали в 7:56 на площади 120 квадратных метров, не допустив распространения пламени.

На базе отдыха проживало 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Фото: в Затоке горела база отдыха (dsns.gov.ua)

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