ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Затоці зранку горіла база відпочинку

Новость на русском →
Середа 08 вересня 2021 09:40
В Затоці зранку горіла база відпочинку Фото: в Затоці горіла база відпочинку (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Затоці Одеської області ліквідували пожежу на базі відпочинку. В результаті згоріли чотири будиночки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло о 6:20. На момент прибуття рятувальників, горіли чотири будиночки на території бази відпочинку "Фелічіта". Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будинки.

Вогнеборці локалізували пожежу о 6:50 та ліквідували о 7:56 на площі 120 метрів квадратних, не допустивши поширення полум'я.

На базі відпочинку проживало 25 осіб, які були евакуйовані до прибуття підрозділів ДСНС.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

Фото: в Затоці горіла база відпочинку (dsns.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Затока
NEWS
Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу
Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу
DAILY
Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені