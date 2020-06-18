Затишье после роста: что происходит с курсом доллара 18 июня

Фото: доллар стабильно торгуется на отметке 26,88 гривен (РБК-Украина)

Доллар в обменниках продается в среднем за 26,88 гривен

По состоянию на 18 июня в обменных пунктах средний курс доллара в продаже составляет 26,88 гривен. На этой же отметке доллар торговался накануне после небольшого умеренного роста, при этом евро заметно подешевел - до 30,19 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,68 (26,67 - 17 июня), продажи - 26,88 (26,88 - 17 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,74 (29,78 - 17 июня), продажи - 30,19 (30,26 - 17 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,41 - 17 июня), продажи 3,87 (3,87 - 17 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Сегодня на открытии межбанка курс доллара пошел вверх, пробив отметку в 26,82 гривен. Курс евро в продаже поднялся на 9 копеек по сравнению со вчерашним днем - до 30,15 гривен.

Однако уже на 13:00 американская валюта откатилась до 26,77 гривен, а евро - до 30,12 гривен.

Курс Нацбанка

Несмотря на снижение курса доллара на межбанковском рынке, Национальный банк немного повысил справочное значение на 18 июня. В частности, на сегодня справочный курс установлен на отметке 26,77 гривен за доллар, что на одну копейку выше, чем днем ранее.

Таким образом, официальный курс на следующий день тоже может быть повышен.

Курсы в банках

Относительное затишье на валютном рынке и в обменниках подтянуло курс доллара в крупнейших банках страны приблизительно к одному уровню - доллар продается за 26,85 - 26,95 гривен. Средний курс немного вырос по сравнению со вчерашним днем.

Напомним, Национальный банк Украины резко опустил официальный курс евро, официальный курс на 18 июня был установлен на отметке 30,06 гривен, что на 10 копеек ниже, чем вчера.

Кроме того, стало известно, что МВФ в июне пересмотрит прогноз падения мировой экономики на фоне затяжной стагнации из-за пандемии коронавируса.

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Автор: РБК-Украина