ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Затишье после роста: что происходит с курсом доллара 18 июня

Новости » Финансы     18.06.2020 - 13:14
Затишье после роста: что происходит с курсом доллара 18 июня
Фото: доллар стабильно торгуется на отметке 26,88 гривен (РБК-Украина)

Доллар в обменниках продается в среднем за 26,88 гривен

По состоянию на 18 июня в обменных пунктах средний курс доллара в продаже составляет 26,88 гривен. На этой же отметке доллар торговался накануне после небольшого умеренного роста, при этом евро заметно подешевел - до 30,19 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,68 (26,67 - 17 июня), продажи - 26,88 (26,88 - 17 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,74 (29,78 - 17 июня), продажи - 30,19 (30,26 - 17 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,41 - 17 июня), продажи 3,87 (3,87 - 17 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Сегодня на открытии межбанка курс доллара пошел вверх, пробив отметку в 26,82 гривен. Курс евро в продаже поднялся на 9 копеек по сравнению со вчерашним днем - до 30,15 гривен.

Однако уже на 13:00 американская валюта откатилась до 26,77 гривен, а евро - до 30,12 гривен.

Курс Нацбанка

Несмотря на снижение курса доллара на межбанковском рынке, Национальный банк немного повысил справочное значение на 18 июня. В частности, на сегодня справочный курс установлен на отметке 26,77 гривен за доллар, что на одну копейку выше, чем днем ранее.

Таким образом, официальный курс на следующий день тоже может быть повышен.

Курсы в банках

Относительное затишье на валютном рынке и в обменниках подтянуло курс доллара в крупнейших банках страны приблизительно к одному уровню - доллар продается за 26,85 - 26,95 гривен. Средний курс немного вырос по сравнению со вчерашним днем.

Затишье после роста: что происходит с курсом доллара 18 июня

Напомним, Национальный банк Украины резко опустил официальный курс евро, официальный курс на 18 июня был установлен на отметке 30,06 гривен, что на 10 копеек ниже, чем вчера.

Кроме того, стало известно, что МВФ в июне пересмотрит прогноз падения мировой экономики на фоне затяжной стагнации из-за пандемии коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины валютаобменКурс доллараЕвро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь