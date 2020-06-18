Затишшя після зростання: що відбувається з курсом долара 18 червня

Фото: долар стабільно торгується на позначці 26,88 гривень (РБК-Україна)

Долар в обмінниках продається в середньому за 26,88 гривень

Станом на 18 червня в обмінних пунктах середній курс долара у продажу становить 26,88 гривень. На цій же позначці долар торгувався напередодні після невеликого помірного зростання, при цьому євро помітно подешевшав - до 30,19 гривень.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,68 (26,67 - 17 червня), продажу - 26,88 (26,88 - 17 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,74 (29,78 - 17 червня), продажу - 30,19 (30,26 - 17 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,41 - 17 червня), продажу 3,87 (3,87 - 17 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанку курс долара пішов вгору, пробивши позначку у 26,82 гривень. Курс євро у продажу піднявся на 9 копійок в порівнянні зі вчорашнім днем - до 30,15 гривень.

Проте вже на 13:00 американська валюта впала до 26,77 гривень, а євро - до 30,12 гривень.

Курс Нацбанку

Попри зниження курсу долара на міжбанківському ринку, Національний банк трохи підвищив довідкове значення на 18 червня. Зокрема, на сьогодні довідковий курс встановлено на позначці 26,77 гривень за долар, що на одну копійку вище, ніж днем раніше.

Таким чином, офіційний курс на наступний день теж може бути підвищений.

Курси в банках

Відносне затишшя на валютному ринку та в обмінниках підтягло курс долара в найбільших банках країни приблизно до одного рівня - долар продається за 26,85 - 26,95 гривень. Середній курс трохи виріс в порівнянні з вчорашнім днем.

Нагадаємо, Національний банк України різко опустив офіційний курс євро, офіційний курс на 18 червня був встановлений на позначці 30,06 гривень, що на 10 копійок нижче, ніж учора.

Крім того, стало відомо, що МВФ у червні перегляне прогноз падіння світової економіки на тлі затяжної стагнації через пандемію коронавірусу.

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Автор: РБК-Україна