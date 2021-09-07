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Засухи в Европе станут более суровыми: ученые сделали заявление

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Берлин, Вторник 07 сентября 2021 15:33
Засухи в Европе станут более суровыми: ученые сделали заявление Фото: в Европе предупредили о засухах (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Европу в будущем ожидают учащение засух. Они будут более продолжительными и более суровыми.

Об этом заявили исследователи из Германии и Канад, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на журнал Frontiers in Water.

Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана и компании Ouranos разделили континент на восемь регионов с разным климатом:

  • Британские острова,
  • Скандинавию,
  • Центральную Европу,
  • Альпы,
  • Восточную Европу,
  • Францию,
  • Средиземноморье,
  • Иберийский полуостров.

Затем исследователи рассчитали соотношения предсказываемого уровня осадков в будущем (с 2080 по 2099 год) к норме - уровню осадков с 2001 по 2020 год - при так называемом сценарии RCP8,5 (сохранении текущего уровня выбросов углеводородов).

Результат показал значительное увеличение числа засух. Летние засухи станут более суровыми, а зимние - менее частыми. Усилится различие и между сезонными осадками: они будут чаще выпадать зимой и меньше - летом.

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