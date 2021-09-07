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Посухи в Європі стануть більш суворими: вчені зробили заяву

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Берлін, Вівторок 07 вересня 2021 15:33
Посухи в Європі стануть більш суворими: вчені зробили заяву Фото: у Європі попередили про посухи (freepik)
Автор: Анастасія Рокитна

Європу в майбутньому очікують почастішання посух. Вони будуть більш тривалими і більш суворими.

Про це заявили дослідники з Німеччини та Канад, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журнал Frontiers in Water.

Вчені з Мюнхенського університету імені Людвіга і Максиміліана і компанії Ouranos розділили континент на вісім регіонів з різним кліматом:

  • Британські острови,
  • Скандинавію,
  • Центральну Європу,
  • Альпи,
  • Східну Європу,
  • Францію,
  • Середземномор'я,
  • Іберійський півострів.

Потім дослідники розрахували співвідношення передбачуваного рівня опадів у майбутньому (з 2080 по 2099 рік) до норми - рівня опадів з 2001 по 2020 рік - при так званому сценарії RCP8,5 (збереженні поточного рівня викидів вуглеводнів).

Результат показав значне збільшення кількості посух. Літні посухи стануть більш суворими, а зимові - менш частими. Посилиться відмінність і між сезонними опадами: вони будуть частіше випадати взимку і менше - влітку.

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