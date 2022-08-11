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Засуха, пожары и штрафы. Франция страдает от аномальной жары: что известно

Иллюстративное фото: Франция страдает от аномальной жары и засухи (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. В стране начались масштабные пожары, которые пытаются погасить тысячи спасателей.

Что известно об этом событии на данный момент - в материале РБК-Украина ниже.

Самое жаркое лето

В 2022 году во Франции летом было зафиксировано более 60 абсолютных температурных рекордов. Страну накрыла аномальная жара. Она началась еще в июне и достигла своего условного пика в июле, тогда средняя температура по всей стране составила 37.7°C и побила рекорд 2003 года.

В населенных пунктах у побережья Атлантического океана столбики термометров достигали 42.6 °C, и как раз в этом регионе было зафиксировано 64 абсолютных рекорда тепла.

Масштабные пожары

В августе на фоне аномальной жары снова вспыхнули сильные пожары по всей стране. Из-за природного бедствия в нескольких регионах объявили эвакуацию людей.

В частности, масштабные пожары начались в департаменте Жиронда, который находится на побережье Атлантического океана. Там были эвакуированы около 8 тысяч человек.

"На территории страны одновременно полыхают восемь масштабных пожаров. Все свидетельствует о том, что в ближайшие недели у нас будет много сложностей", - заявил 10 августа министр внутренних дел Жерар Дарманен.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что по всей территории страны пожары пытаются потушить 10 тысяч спасателей. К тушению могут также допустить пожарных-волонтеров, освободив их от основной работы.

Как сообщают французские СМИ, в стране с начала 2022 года до середины августа сгорело более 57 600 гектаров земли. Этот показатель уже считается самым большим за последние 15 лет.

В 19 департаментах на юге и западе Франции был объявлен желтый и оранжевый уровень опасности.

Засуха

На фоне жары во Франции пересохла самая длинная река - Луара. Она настолько сильно обмелела, что на некоторых участках береговая линия сместилась на 10 метров. Лодки и катера сели на мель.

При этом еще одна река - Гаронна - обмелела так, что рыбачить можно стоя прямо посередине русла, отменены круизы, так как уровень воды слишком низок. Вода отступила на 50-70 метров, в некоторых местах даже до 100. Уровень воды в Гаронне понизился настолько, что видно дно.

Новые штрафы

Во Франции власти решили запретить магазинам держать двери открытыми с включенным кондиционером, поскольку потребление электричества из-за этого вырастает на 20%. Нарушителям грозят штрафы.

Постановление вступило в силу три недели назад, и сегодня уже стало известно о первом случае, когда магазины на улице Риволи в 4-м округе Парижа были оштрафованы за соответствующие нарушения, размер штафа - 150 евро.

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