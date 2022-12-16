Засуджених із Криму відправляють на відбування терміну до РФ, - ЗМІ
Жителів Криму, засуджених до позбавлення волі за "політичними" статтями, етапують для відбування в колонії за межами півострова. Найчастіше вони потрапляють у місця позбавлення волі у глибинку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати".
Зокрема, Валерію Гольденбергу, засуджену до двох років колонії-поселення за звинуваченням у нарузі над місцем поховання військовослужбовця російської армії, відправили відбувати покарання в колонію в Дагестані, повідомив її адвокат Марлен Халіков.
Також у Дагестан із Криму етапували й Олександра Тарапона, якого засудили до двох з половиною років за антивоєнні листівки з портретом родича - росгвардійця, який воював в Україні.
Також в російські колонії відправлено і семеро активістів "Кримської солідарності" - об'єднання адвокатів, родичів політв'язнів і активістів, що допомагає переслідуванням з політичних і релігійних мотивів. Їх засудив до позбавлення волі на строк від 13 до 19 років у колонії суворого режиму.
Також відомо про ще як мінімум семеро засуджених жителів Криму, яких після вироку було відправлено до російських колоній у Тамбовській, Тульській, Новгородській, Рязанській, Костромській областях, а також у Мордовії.
Адвокат Еміль Курбедінов заявив "Ґратам", що намагається оскаржити етапування жителів Криму в російські колонії відповідно до норм Четвертої Женевської Конвенції, яка забороняє примусово вивозити населення з окупованої території.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють до регіонів РФ, де живуть народи Кавказу для покращення демографії.
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