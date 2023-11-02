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Засудили до 8 років. Киянин та жителька Чернігівської області "зливали" інформацію Росії

Ілюстративне фото: киянин та жителька Чернігівської області "зливали" інформацію Росії (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Киянина та жительку Чернігівської області засудили до 8 років ув'язнення за співпрацю з росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у серпні та вересні 2022 року жінка після звільнення Чернігівської області від окупації продовжила активно співпрацювати з ворогом.

Вона збирала інформацію про рух та розташування підрозділів і військової техніки ЗСУ, а також про об’єкти критичної інфраструктури. Через Telegram-канал вона відправляла зібрані відомості представнику РФ. За це жінка отримувала грошову винагороду.

Окрім цього слідчі довели винуватість ще одного зрадника. Мешканець столиці збирав інформацію щодо військових об’єктів, наявності блокпостів і спостережних пунктів, укріплень, а також перебування там військовослужбовців ЗСУ й інших військових формувань.

Фото та відео він відправляв через месенджер своєму спільнику, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження. Той передавав їх представнику ворожих спецслужб. За свої дії він також отримував грошову винагороду.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

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