Засудили до 8 років. Киянин та жителька Чернігівської області "зливали" інформацію Росії

Киянина та жительку Чернігівської області засудили до 8 років ув'язнення за співпрацю з росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у серпні та вересні 2022 року жінка після звільнення Чернігівської області від окупації продовжила активно співпрацювати з ворогом.
Вона збирала інформацію про рух та розташування підрозділів і військової техніки ЗСУ, а також про об’єкти критичної інфраструктури. Через Telegram-канал вона відправляла зібрані відомості представнику РФ. За це жінка отримувала грошову винагороду.
Окрім цього слідчі довели винуватість ще одного зрадника. Мешканець столиці збирав інформацію щодо військових об’єктів, наявності блокпостів і спостережних пунктів, укріплень, а також перебування там військовослужбовців ЗСУ й інших військових формувань.
Фото та відео він відправляв через месенджер своєму спільнику, стосовно якого матеріали виділені в окреме провадження. Той передавав їх представнику ворожих спецслужб. За свої дії він також отримував грошову винагороду.
Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.
Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.
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