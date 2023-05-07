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Заступник міністра оборони про контрнаступ ЗСУ: коли почнеться, Росія буде в паніці

Фото: коли розпочнеться контрнаступ, Росія буде в паніці (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Валерія Поліщук

Росія буде в паніці, коли почнеться контрнаступ Збройних сил України.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю The Independent.

"Ми почнемо наш контрнаступ - коли і де, зараз не має значення. І коли це станеться, Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони все ще не розуміють, що їхня пропаганда демонструє хибну картину того, що насправді відбувається на землі. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів і не в Інтернеті", - заявив він.

За його словами, наступ розкриє правду, приховану за жорстко контрольованою російською пропагандою щодо військових дій, і призведе до розплати серед простих росіян.

За його словами, утримання Бахмута було ключовим моментом у підготовці України до контрнаступу.

Він наголосив, що утримуючи позиції у "фортеці" Бахмут, Україна показала, що російська військова машина "не тієї якості, яку ми бачили рік тому, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і в першій хвилі ввела танки".

"Це означає, що вони неминуче прийдуть до катастрофи - рано чи пізно. Бахмут продемонстрував не тільки нам в Україні, а й ворогові, що військового рішення для Росії в цій війні немає; гірше того, наприкінці цієї війни на Росію чекає військова катастрофа, і ми її скоро побачимо", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо, очікування від контрнаступу Збройних сил України можуть бути переоцінені у світі, що може призвести до "емоційного розчарування".

Зокрема, The Washington Post показало, як може розвиватися майбутній контрнаступ наших воїнів.

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Війна Росії проти України