Заступник голови МВФ покине фонд і повернеться до ВНЗ, який під "прицілом" Трампа

Наприкінці серпня перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат покине фонд, щоб повернутися до Гарвардського університету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відомо, що Гопінат приєдналася до фонду 2019 року і була головним економістом, ставши першою жінкою на цій посаді.
Пізніше, у січні 2022 року, її підвищили до першого заступника керуючого директора. Це, своєю чергою, друга за значимістю посадова особа в Міжнародному валютному фонді.
За даними МВФ, директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгіївна назве наступника Гопінат "у належний час".
Гіта Гопінат є громадянкою США, яка народилася в Індії. Як пише видання, вибір часу для входу застав зненацька деяких інсайдерів МВФ, і, судячи з усього, відхід ініціювала сама Гопінат.
Тепер вона, покинувши раніше Гарвард, щоб приєднатися до МВФ, повернеться в університет як професор економіки.
Причому Гопінат повернеться в університет, який "опинився під прицілом" адміністрації Трампа після того, як відхилив вимоги змінити свою політику управління, найму і прийому студентів.
Георгієва зазначила, що Гопінат приєдналася до МВФ як вельми шанована вчена і за час своєї роботи проявила себе як "винятковий інтелектуальний лідер". Зокрема під час пандемії та глобальних потрясінь, спричинених вторгненням РФ в Україну.
"Гіта чітко керувала аналітичною та політичною роботою фонду, прагнучи до найвищих стандартів ретельного аналізу в складний час високої невизначеності та мінливої глобальної економічної ситуації, що швидко змінюється", - зазначила директорка-розпорядниця МФВ.
Крім того, Гопінат курирувала багатосторонню наглядову та аналітичну роботу фонду з питань фіскальної та грошово-кредитної політики, боргу та міжнародної торгівлі.
Сама співробітниця сказала, що вдячна за "можливість, яка випала раз у житті" працювати в МВФ, подякувавши як Георгієвій, так і попередній главі МВФ Крістін Лагард, яка призначила її головним економістом.
"Тепер я повертаюся до свого коріння в академічне середовище, де я з нетерпінням чекаю на можливість продовжити розширювати межі досліджень у сфері міжнародних фінансів і макроекономіки для вирішення глобальних проблем і підготовки наступного покоління економістів", - заявила Гопінат.
Reuters зазначило, що традиційно керуючого директора МВФ обирають європейські країни. Своєю чергою, на посаду заступника керуючого директора - кандидатів рекомендує Міністерство фінансів США.
Таким чином, відхід Гопінат дасть Мінфіну можливість рекомендувати наступника в той час, коли президент США Дональд Трамп прагне реструктурувати світову економіку і покласти край давньому дефіциту торгового балансу США з високими митами на імпорт практично з усіх країн.
Нагадаємо, у лютому 2024 року Гіта Гопінат заявила, що будь-які рішення щодо арешту заморожених активів РФ мають бути підкріплені "достатньою юридичною підтримкою" для запобігання майбутнім ризикам.
Також вона сказала, що рішення про те, що зробити з активами, ухвалюють виключно країни, які ними володіють. При цьому Гопінат відмовилася висловити свою думку, як їх слід використовувати.
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