Заступник генерального секретаря ООН відвідає Україну
Фото: заступник генерального секретаря ООН відвідає Україну (Getty Images)
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс із 12 по 15 грудня відвідає Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу офісу генерального секретаря ООН.
Повідомляється, що він зі своєю делегацією відвідає Київ, проведе низку запланованих зустрічей, а також відвідає Херсон.
Раніше ми писали, що верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк 5 грудня перебував в одному із сховищ Києва під час ракетних ударів росіян.
Крім того, повідомлялося, що допомогу ООН вже отримали 13,6 млн. постраждалих від війни українців, і на наступний рік для України запрошено загалом 5,7 млрд доларів.
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