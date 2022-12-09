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Заступник генерального секретаря ООН відвідає Україну

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Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 20:18
Заступник генерального секретаря ООН відвідає Україну Фото: заступник генерального секретаря ООН відвідає Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс із 12 по 15 грудня відвідає Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу офісу генерального секретаря ООН.

Повідомляється, що він зі своєю делегацією відвідає Київ, проведе низку запланованих зустрічей, а також відвідає Херсон.

Раніше ми писали, що верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк 5 грудня перебував в одному із сховищ Києва під час ракетних ударів росіян.

Крім того, повідомлялося, що допомогу ООН вже отримали 13,6 млн. постраждалих від війни українців, і на наступний рік для України запрошено загалом 5,7 млрд доларів.

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