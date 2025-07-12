Заступник директора ФБР задумався про відставку, - ЗМІ

Зазначено, що він ще не ухвалив остаточного рішення щодо відставки і, можливо, залишиться на своїй посаді.

За словами джерел, Бонджино повідомив своєму оточенню, що думає про звільнення через наслідки публікації щодо справи Епштейна - американського фінансиста, засудженого за сексуальні злочини та торгівлю людьми.

У виданні зазначили, що це сталося після запеклої конфронтації між заступником директора ФБР і генеральною прокуроркою Пем Бонді з приводу розгляду справи на початку цього тижня.

Протистояння досягло апогею під час зустрічі в середу, в якій брали участь Бонджино, Бонді, директор ФБР Кеш Патель і глава апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.

Причиною конфлікту стала публікація статті, в якій стверджувалося, що у ФБР хотіли отримати більше інформації у справі Епштейна, проте в Мін'юсті в цьому запиті відмовили.

У зливі цих даних звинуватили Бонджино. За словами джерела, він заперечував, що передав цю інформацію виданню NewsNation.