Заступник директора ФБР задумався про відставку, - ЗМІ

Заступник директора ФБР Ден Бонджино подумує про відставку на тлі конфлікту між бюро і Міністерством юстиції США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначено, що він ще не ухвалив остаточного рішення щодо відставки і, можливо, залишиться на своїй посаді.
За словами джерел, Бонджино повідомив своєму оточенню, що думає про звільнення через наслідки публікації щодо справи Епштейна - американського фінансиста, засудженого за сексуальні злочини та торгівлю людьми.
У виданні зазначили, що це сталося після запеклої конфронтації між заступником директора ФБР і генеральною прокуроркою Пем Бонді з приводу розгляду справи на початку цього тижня.
Протистояння досягло апогею під час зустрічі в середу, в якій брали участь Бонджино, Бонді, директор ФБР Кеш Патель і глава апарату Білого дому Сьюзан Вайлс.
Причиною конфлікту стала публікація статті, в якій стверджувалося, що у ФБР хотіли отримати більше інформації у справі Епштейна, проте в Мін'юсті в цьому запиті відмовили.
У зливі цих даних звинуватили Бонджино. За словами джерела, він заперечував, що передав цю інформацію виданню NewsNation.
Джеффрі Епштейн - американський фінансист, мільярдер і засуджений сексуальний злочинець, відомий своїми зв'язками з багатьма впливовими людьми.
Він стверджував, що управляє активами мільярдерів, хоча багато аспектів його бізнесу залишалися непрозорими.
У 2008 році його звинуватили в сексуальній експлуатації неповнолітніх. 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у своїй камері. Офіційно його смерть визнали самогубством.
Нещодавно Ілон Маск заявив, що президент США Дональд Трамп фігурує у справах скандального Джеффрі Епштейна. Пізніше мільярдер видалив цей пост.
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