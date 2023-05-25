UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заступник Держсекретаря США у справах Китаю йде у відставку

Фото: заступник Держсекретаря США у справах Китаю йде у відставку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Заступник помічника держсекретаря США у справах Китаю та Тайваню Рік Уотерс має намір піти у відставку в період напружених відносин між Вашингтоном та Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чотирьох джерел, Уотерс, який очолює нещодавно створений департамент політики Китайського дому, оголосив про намір залишити свою посаду на зборах персоналу в середу. Уотерс має намір залишитися у відомстві, але не хоче очолювати весь департамент.

Взаємини США та Китаю останнім часом загострилися

Державний департамент США відклав санкції, пов'язані з правами людини, експортний контроль та інші делікатні дії, щоб мінімізувати шкоду відносинам США та Китаю після інциденту з китайською повітряною кулею.

На думку багатьох аналітиків, відносини між двома найбільшими економіками світу перебувають на найгіршому рівні за останні десятиліття, оскільки стратегічні суперники зіткнулися з різних питань, від Тайваню до торгівлі та вторгнення РФ в Україну.

Адміністрація президента Джо Байдена прагне зустрічей на високому рівні з Китаєм, щоб не допустити загострення конфлікту, особливо після дипломатичної кризи, спричиненої польотом повітряної кулі над важливими військовими об'єктами США.

Водночас президент США має намір найближчими тижнями підписати указ, який обмежить інвестиції американських компаній у ключові галузі економіки Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитай