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Застрявшие на Занзибаре украинцы смогут вылететь сегодня-завтра

Автор: РБК-Украина

Украинские туристы, которые застряли на Занзибаре, могут вылететь в Украину сегодня или завтра. К переговорам уже подключилась Государственная авиаслужба.

Об этом сообщает авиакомпания Sky Up в Facebook.

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В компании объяснили, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. Через несколько часов самолет был готов совершить рейс, но нужно было внести изменения в маршрут и получить разрешительные документы от стран, чьи границы пересекает борт.

В течение трех дней ведутся переговоры с авиационными органами стран, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве

"Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения. Тогда мы начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ. Сейчас к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса. Еще раз подчеркиваем, технически самолет готов совершить рейс в любую минуту", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что если не получат документы на сегодняшний вылет, то завтра пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Занзибаре застряли около 180 украинцев.

Также сообщалось, что по техническим причинам не мог вылететь самолет, который уже ждал пассажиров.

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