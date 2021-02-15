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Застрявшие на Занзибаре украинцы скоро вернутся. Турция дала разрешение

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 18:58
Застрявшие на Занзибаре украинцы скоро вернутся. Турция дала разрешение Фото: самолеты SkyUp (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Застрявшие на Занзибаре украинские туристы скоро вернутся домой. Турецкая сторона дала необходимое разрешение, чтобы самолет сел в Анталье.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструткуры Владислав Криклий.

"Информирую о проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - отметил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что около 180 украинских туристов застряли на африканском острове Занзибар. Над проблемой работают Министерство иностранных дел, туристический оператор и перевозчик.

Позже SkyUp объяснил, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.

Также в компании отметили, что если не получат документы на сегодняшний вылет, то завтра пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом. К переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

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Новости Украины Общество туристы SkyUp Владислав Криклий
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