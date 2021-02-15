Застрявшие на Занзибаре украинцы скоро вернутся. Турция дала разрешение

"Информирую о проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", - отметил Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что около 180 украинских туристов застряли на африканском острове Занзибар. Над проблемой работают Министерство иностранных дел, туристический оператор и перевозчик.

Позже SkyUp объяснил, что по техническим причинам рейс SkyUp Airlines Занзибар - Киев не вылетел по расписанию. А когда неисправность устранили, нужно было вносить изменения в маршрут, а также получить новые разрешительные документы от стран, границы которых пересекает самолет.

Также в компании отметили, что если не получат документы на сегодняшний вылет, то завтра пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом. К переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.