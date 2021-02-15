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Застряглі на Занзібарі українці скоро повернуться. Туреччина дала дозвіл

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 18:58
Застряглі на Занзібарі українці скоро повернуться. Туреччина дала дозвіл Фото: літаки SkyUp (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Застряглі на Занзібарі українські туристи скоро повернуться додому. Турецька сторона дала необхідний дозвіл, щоб літак сів в Антальї.

Про це у Facebook повідомив міністр инфраструткуры Владислав Криклій.

"Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp з Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 180 українських туристів застрягли на африканському острові Занзібар. Над проблемою працюють Міністерство закордонних справ, туристичний оператор і перевізник.

Пізніше SkyUp пояснив, що з технічних причин рейс SkyUp Airlines Занзібар - Київ не вилетів за розкладом. А коли несправність усунули, потрібно було вносити зміни в маршрут, а також отримати нові дозвільні документи від країн, кордони яких перетинає літак.

Також у компанії зазначили, що якщо не отримають документи на сьогоднішній виліт, то завтра пасажири зможуть вилетіти до Києва регулярним рейсом. До переговорів приєдналася Державіаслужба України, щоб прискорити вирішення питання.

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Новини України Суспільство туристы SkyUp Владислав Криклій
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