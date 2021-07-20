Застройщики объяснили рост цен на квартиры с начала года

За текущий год цена на недвижимость уже выросла от 10 до 30%, сообщил РБК-Украина президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. По его словам, больше всего сейчас дорожает премиум сегмент. "Металл очень сильно подорожал, а за ним стали расти цены и на все другие материалы. Это правда. Но, кроме того, на 30-40% выросла в цене рабочая сила. У нас уже даже появились работники из азиатских стран: из Индии, Пакистана", - пояснил он.

По разным оценкам застройщиков, материалы составляют примерно 50% в себестоимости квадратного метра. В зависимости от типа и класса проекта этот показатель может находиться между 45% и 60%.

Дорожают не только строительные материалы, но и квалифицированный труд на строительных площадках, признают застройщики. С начала года, по оценкам руководителя отдела инвестиций и аналитики компании "Интергал-Буд" Анны Анисимовой, стоимость стройматериалов выросла в пределах 12-15% в зависимости от категории, а строительно-монтажных работ - на уровне 10,5-12%.

"Быстрее всего растет стоимость металлоконструкций, бетона, керамоблока, утеплителя. Сегодня часто говорят о двукратном, а то и трехкратном росте цен на металл и дерево из-за инфляции и дефицита сырья, однако подорожало фактически все. И щебень с песком, и стеклопрозрачные элементы, и изделия из полимеров и пластика, и фасадные материалы. Добавьте сюда рост цен на горюче-смазочные материалы, технику, работу подрядных организаций", - отметила Анисимова.

К настоящему времени, признают застройщики, первичный рынок недвижимости вошел в период постепенного наращивания объемов строительства. Но о резком росте новых строительных площадок даже в Киеве пока говорить не приходится, поясняет коммерческий директор SAGA Development Владимир Даниленко. Скорее, по словам собеседника, речь идет о росте темпов освоения ранее начатых объектов.

"Объем денежной массы на рынке действительно вырос. Но объем потребления, если брать метры или единицы жилья, увеличился не сильно, предложение непропорционально снижается. Из-за этого образуется дефицит, который, наряду с растущей себестоимостью, также давит на цену квадратного метра", - разъяснил собеседник.