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Застреливший афроамериканца полицейский сдался властям

Новости » В мире     19.06.2020 - 04:15
Застреливший афроамериканца полицейский сдался властям
Фото: полицейская лента на месте преступления (fbi.gov)

Гаррет Ролф был освобожден под залог

Бывший офицер полиции Атланты (штат Джорджия) Гаррет Ролф, смертельно ранивший при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса, сдался властям штата. Спустя час он был освобожден под залог и ему не нужно будет носить электронный браслет.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Рольфу предъявлено обвинение по 11 пунктам, в том числе в преднамеренном убийстве. Его напарника обвиняют в нападении на подозреваемого при отягчающих обстоятельствах.

После инцидента Ролф был уволен из полиции города, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы.

Ранее прокурор округа Пол Говард заявил, что власти Фултона выдали ордер на арест бывшего полицейского и его напарника, при задержании которыми умер Брукс.

Прокурор информировал, что Ролфу и его напарнику Девину Броснону дано время до вечера четверга, чтобы добровольно явиться в прокуратуру и сдаться правосудию.

Напомним, 14 июня в Атланте (штат Джорджия) погиб 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс на фоне акций протеста, после чего глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

Полицейскому, который застрелил темнокожего в Атланте, может грозить смертная казнь.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротест
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